اسعار الكتاكيت اليوم 30-10-2022 في مصر.. 2.75 جنيه «القاهرة للدواجن»

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم 30-10-2022 في مصر، ما بين ارتفاعات وانخفاضات واستقرار، في أغلب شركات الدواجن العاملة في الثروة الداجنة، في 11 شركة، ويصل أقل سعر 2.75 جنيه وأعلي سعر 6.5 جنيه في الكتكوت الواحد.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6.5 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات

المصرية الهولندية 3.5 جنيه بدلا من 2 جنيه

شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

شركة العناني 6.5 جنيه بدلا من 5.75 جنيه

شركة أمات 4 جنيهات بدلا من 5.5 جنيه

شركة البنا 5.2 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 2.75 جنيه بدلا من 3.5 جنيه

شركة الوادي 5.75 جنيه بدلا من 6 جنيهات

شركة رواد النيل 4 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وكان الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قال – في تصريحات سابقة – إن الدواجن والكتاكيت تحتاج أعلافا شهريًا بكمية تصل إلي 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.