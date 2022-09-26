اسعار الكتاكيت اليوم 26-9-2022 في مصر.. تراجع كبير في الشركات لليوم الثاني على التوالي

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 26-9-2022 في مصر، لليوم الثاني على التوالي استمرار التراجع في الشركات المنتجة للكتاكيت بالسوق المحلية، وذلك على معدلات سعر البيع امس الاحد.

وتراجعت اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات بما يتراوح من 50 قرشَا إلي 1.75 جنيه في الكتكوت الواحد، بالعديد من شركات الدواجن العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار سعر بيع شركة الحمد للدواجن.

وعلى الرغم تلك الانخفاضات، إلا أن أسعار الكتاكيت اليوم حتي الأن في شركات الدواجن الكبري، مازالت أعلي مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية.

حيث إن مبيعات شركات الدواجن الكبري تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7.5 جنيه

شركة الوادي 6.75 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 6 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة الوطنية 6 جنيهات بدلا من 8.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه

شركة العناني 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه

شركة أمات 8.25 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة رواد النيل 6.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة البنا 7.2 جنيه بدلا من 8.2 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية