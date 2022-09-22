اسعار الكتاكيت اليوم 22-9-2022 في مصر.. تراجع جديد في القاهرة للدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 22-9-2022 في مصر، تراجع جديد في شركة القاهرة للدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الانخفاض الذي شهدته امس كل من شركة الوادي بنحو 25 قرشَا، والقاهرة للدواجن 50 قرشَا، والوطنية 75 قرشَا.

وتحافظ حتي الان اسعار الكتاكيت اليوم في باقي شركات الدواجن الكبري، بعد التراجع الذي تشهده أسعار الكتاكيت اليوم في أكبر الشركات العاملة في القطاع.

وأكد العاملون في القطاع أن استقرار أسعار الكتاكيت بالشركات يرجع إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة الوادي 10 جنيهات.

شركة القاهرة للدواجن 8.25 جنيه بدلا من 9 جنيهات.

شركة الوطنية 8.75 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 11 جنيهًا.

شركة العناني 10.5 جنيه.

شركة أمات 9.25 جنيه.

شركة الفيروز 9.5 جنيه.

شركة رواد النيل 8 جنيهات.

شركة البنا 9.2 جنيه.

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 8 جنيهات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وتشهد أسعار الكتاكيت في الشركات ارتفاعا، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.