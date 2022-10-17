اسعار الكتاكيت اليوم 17-10-2022 في مصر.. تراجع 3.5 جنيه في «رواد النيل»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم 17-10-2022 في مصر، تذبذبا كبيرا في حركة البيع والشراء بشركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة، ما بين تراجع في 4 شركات، وارتفاع في 4 أخري، مع استقرار حركة البيع في 3 شركات، خلال تعاملات اليوم الاثنين في السوق المحلية، بعد أزمة إعدام الكتاكيت وعدم توافر الاعلاف بشكل كافي لمربي الدواجن.

حيث تراجعت أسعار البيع في شركات القاهرة للدواجن، ونيوهوب إيجيبت، وأمات، ورواد النيل.

بينما ارتفعت اسعار الكتاكيت اليوم في شركات العناني، والحمد، والوطنية، والمصرية الهولندية.

بينما استقر سعر بيع الكتاكيت اليوم في شركات الفيروز، والوادي، والبنا، على نفس اسعار امس الاحد في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 2.75 جنيه بدلا من 3.25 جنيه

شركة العناني 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.75 جنيه بدلا من 10.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات

شركة الوطنية 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات

شركة أمات 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات

شركة الوادي 4.5 جنيه

شركة البنا 4.2 جنيه

شركة رواد النيل 4 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

المصرية الهولندية 3.5 جنيه بدلا من 2.25 جنيه

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.