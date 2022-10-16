اسعار الكتاكيت اليوم 16-10-2022.. تراجع 5.25 جنيه في «الوطنية»

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم 16-10-2022 في مصر، بشركات الدواجن العاملة بقطاع الثروة الداجنة، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاحد في السوق المحلية، بعد ازمة الاعلاف التي تضرب الاسواق، خلال الفترة الحالية.

حيث شهدت التراجعات ما بين 5.25 جنيه، و75 قرشَا في الكتكوت الواحد، نتيجة عدم الاقبال على شراء الكتاكيت، بعد الزيادات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

المصرية الهولندية تراجعت 4.75 جنيه، البنا 3 جنيهات، الوادي 4.75 جنيه، أمات 4 جنيهات، الفيروز 3 جنيهات، الوطنية 5.25 جنيه، الحمد 2.5 جنيه، نيوهوب ايجيبت 1 جنيه، القاهرة للدواجن 5 جنيهات، العناني 3.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 6 جنيهات بدلا من 9.25 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 3.25 جنيه بدلا من 8.25 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 9.75 جنيه بدلا من 10.75 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 4 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه

شركة الوطنية 4.5 جنيه بدلا من 9.75 جنيه

شركة الفيروز 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات

شركة أمات 5 جنيهات بدلا من 9 جنيهات

شركة الوادي 4.5 جنيه بدلا من 9.25 جنيه

شركة البنا 4.2 جنيه بدلا من 7.7 جنيه

شركة رواد النيل 7.5 جنيه

المصرية الهولندية 2.25 جنيه بدلا من 7 جنيهات

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة مع مبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.