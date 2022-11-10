اسعار الكتاكيت اليوم 10-11-2022 في مصر.. أعلي سعر بيع 9 جنيهات

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في مصر، الخميس 10-11-2022 هدوءا حذرا داخل الأسواق المحلية ، حيث أن أغلب شركات الدواجن مستقرة في سعر البيع والشراء، وحدث اليوم ارتفاع في نيوهوب ايجيبت بنحو 25 قرشَا، وتراجع في القاهرة للدواجن بنفس القيمة.

واستقرب اسعار الكتاكيت اليوم في شركات الدواجن الكبري العاملة نالسوق المحلية، ويتراوح سعر الكتكوت 5 جنيهات إلي 9 جنيهات.

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة بالأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ووفقاً لاحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

نيوهوب إيجيبت للدواجن 9 جنيهات بدلا من 8.75 جنيه

الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

الفيروز 5 جنيهات

أمات 6.5 جنيهات

البنا 6.7 جنيه

رواد النيل 5.5 جنيهات

المصرية الهولندية 5.25 جنيه

القاهرة للدواجن 5.5 جنيه بدلا من 5.75 جنيه

الوطنية 8 جنيهات

العناني 7.75 جنيه

الوادي 7 جنيهات

يذكر أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، قد قال، في تصريحات سابقة، إن الدواجن والكتاكيت تحتاج إلى أعلاف شهريًّا بكَمية تصل إلى 1.5 مليون طن، ما بين ذرة، وفول صويا.

ويتم حاليًّا الإفراج عن شحنات من أعلاف الدواجن الخاصة بعمليات إنتاج الكتاكيت، والتي تُعدّ عاملًا مساعدًا في حركة أسعار الكتاكيت في مصر.