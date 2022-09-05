اسعار الكتاكيت اليوم في مصر 5-9-2022.. ارتفاعات جديدة في 5 شركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم 5-9-2022 في مصر ، من خلال 5 شركات كبرى عاملة في الثروة الداجنة ،بما يتراوح من 25 قرشًا إلى 50قرشَا، في سعر الكتكوت الواحد، مع ثبات سعر البيع في 5 شركات اخري، ومنذ يوم الجمعة الماضية تستمر اسعار الكتاكيت في الارتفاع بشكل يومي في عدد كبير من شركات الدواجن المنتجة.

كما قفزت اسعار الكتاكيت اليوم في مصر بكل من نيوهوب ايجيبت للدواجن بـ25 قرشَا، والبنا بـ30 قرشَا، وبنحو 50 قرشَا لكل من الوادي، والفيروز، وأمات.

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الشركات، مقارنة بأسعار البيع لدى تجار التجزئة في الأسواق الشعبية، حيث إن الأولى تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج، بينما يستحوذ التجار على 30% من الإنتاج، لتؤثر على حركة أسعار الكتاكيت في مصر.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 6.5 جنيه

شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 8 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه

شركة الوطنية 7.5 جنيه

شركة الوادي 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات

شركة رواد النيل 6.75 جنيه

شركة العناني 9.25 جنيه

شركة البنا 8 جنيهات بدلا من 7.7 جنيه

شركة الفيروز 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة أمات 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيه

شركة الحمد للأعلاف والدواجن 7 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الكبرى من مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية، مقارنة بمبيعات تجار التجزئة في الأسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويرجع ارتفاع أسعار الكتاكيت في الشركات إلى عدة أسباب، منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم إنتاجها في تلك الشركات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، في حين تضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.