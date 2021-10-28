اسعار الكتاكيت اليوم الخميس 28-10-2021

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 28-10-2021 في عدد 3 شركات كبري خلال تعاملات السوق المحلية اليوم بينما تستقر اسعار الكتاكيت في باقي شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة ، مع هدوء في حركة البيع والشراء لدي تلك الشركات .

أسعار الكتاكيت البيضاء في مصر

شركة العناني 13.25 جنيه بدلا من 13.5 جنيه، القاهرة للدواجن 13 جنيها ، نيوهوب إيجيبت للدواجن 14.5 جنيه، الحمد للأعلاف والدواجن 12 جنيها، وشركة الفيروز 12.5 جنيه، والوطنية 13.75 جنيه بدلا من 14.25، الكيان 13.5 جنيه، ومكة المكرمة 13 جنيهًا.

شركة الحرمين 11 جنيها، ستارفيد 13 جنيها ، ناسكو إيجيبت 11.5 جنيه، نيوجين 12.75 جنيه بدلا من 13.25 جنيه، المصرية الهولندية 10.75 جنيه، أمات 12.5 جنيه، رواد النيل 11.5 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت اليوم اسعار الكتاكيت البيضاء فى شركة الوادي للدواجن على سعر البيع منذ بداية شهر أكتوبر الجاري حيث يبلغ سعر البيع 12.75 جنيه، ولم يحدث أي تغيير في سعر البيع .

أسعار الكتاكيت عمر يوم

تحافظ اسعار بيع الكتاكيت عمر يوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس على هدوءها المستمر في البيع والشراء لدي شركات الدواجن والتربية المنزلية، مع هدوء في حركة البيع على نفس أسعار الأسبوع الماضي.

و مازال سعر بيع الكتكوت عمر يوم في الشركات من 5 إلى 8 جنيهات، بينما سعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.