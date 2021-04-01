اقتصاد وأسواق

اسعار الكتاكيت اليوم الخميس 1-4-2021

أقل سعر شركة المراعي 8.75 جنيه وأعلي سعر شركة الوطنية 11.5 جنيه
محمد مجدي 7:43 ص, الخميس, 1 أبريل 21 7:43 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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تباينت اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 1-4-2021 ، في حركة البيع والشراء ، والتي جاء فيها استقرار وثبات شركات الوادي والقاهرة و الوطنية ، مع ارتفاع سعر شركة المراعي ، و انخفاض في سعر البيع لدي شركة الإسكندرية ، وذلك على معدلات اسعار بيع السبت الماضي، مع إمكانية تحرك الاسعار مجددا خلال الساعات المقبلة ، وفقًا لأحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الكتاكيت البيضاء تختلف من شركة لأخرى نتيجة اختلاف العرض والطلب من قِبل المستهلكين.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

انخفض سعر الكتكوت في شركة الإسكندرية بواقع 50 قرش ليصبح 9.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات ، بينما ارتفع سعر الكتكوت لدي شركة المراعي بنحو 25 قرش ليصبح 8.75 جنيه ، مع ثبات سعر بيع الكتاكيت لدي كل من شركة القاهرة عند 10.5 جنيه ، و شركة الوطنية بسعر 11.5 جنيه .

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وبلغ سعر بيع الكتاكيت البيضاء لدى شركة الإسكندرية 10 جنيهات، ولدى شركة الوطنية 11.5 جنيه، وشركة القاهرة 10.5 جنيه، وشركة المراعي 8.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض من 8 إلى 9 جنيهات، والكتكوت الساسو من 4 إلى 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي 2 جنيه .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء، اليوم الخميس في شركة الوادي للدواجن وذلك على نفس أسعار يوم السبت الماضي، والتي تبلغ 10.5 جنيه.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

وتراوحت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، في الأسواق، بين 16 جنيهًا لدى الشركات، و14 جنيهًا لدى الأهالي، مع وجود زيادة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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