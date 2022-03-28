اقتصاد وأسواق

اسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 28-3-2022

استقرار اسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق
محمد مجدي 12:49 م, الأثنين, 28 مارس 22 12:49 م, الأثنين, 28 مارس 22

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استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الاثنين 28-3-2022 في الأسواق المحلية ، بعد انخفاض أسعار عدد من الشركات أبرزها الوادي للدواجن ، مع ارتفاع بسيط في أسعار بيع بعض الشركات الأخرى ، واستقرار أغلب شركات الدواجن الكبرى العاملة بالسوق المحلية، وذلك على سعر بيع اول أمس السبت في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر

العناني 13.5 جنيه
القاهرة للدواجن 10.5 جنيه
كايرو ثري إيه 12.5 جنيه
نيوهوب إيجبت للدواجن 13.75 جنيه
الحمد للأعلاف والدواجن 10.5 جنيه
الاتحاد 11 جنيها
الفيروز 11 جنيها
أمات 12 جنيها
الكيان 11.5 جنيه
البنا 11.2 جنيه
مكة المكرمة 11 جنيها
الحرمين 9.5 جنيه
طنبول 10 جنيهات
القصبي 12 جنيها
ستارفيد 12 جنيهًا
صيصان مصر 10 جنيهات
نيوجين 11.25 جنيه
المصرية الهولندية 9.5 جنيه
عاصم الخرصاوي 9 جنيهات
ناسكو إيجيبت 10 جنيهات
رواد النيل 9.5 جنيه

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقرت أسعار الكتاكيت البيضاء بشركة الوادي، اليوم الاثنين بعد تراجع أمس الأحد بواقع 75 قرشاً ، على سعر البيع يوم السبت ، والذي بلغ 11.75 جنيه، ليصل سعر البيع اليوم الاثنين في شركة الوادي الي 11.25 جنيه

أسعار الكتاكيت عمر يوم

استقرت أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد في شركات الدواجن الكبرى، اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، على سعر البيع الأسبوع الماضي، والذي يتراوح من 3 إلى 4 جنيه وسعر البيع لدى الأهالي من خلال التربية المنزلية بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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