اقتصاد وأسواق

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 4-2-2021

استقرار اسعار البيع اليوم الثالث على التوالي
محمد مجدي 10:35 ص, الخميس, 4 فبراير 21 10:35 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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واصلت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الخميس 4-2-2021 ، استقرارها في حركة البيع والشراء، لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم في أسواق الكتاكيت، ويأتي هذا الاستقرار بعد حركة ارتفاعات طفيفة في أسعار بعض الشركات ما بين 25 إلى 75 قرشا منذ يوم الاثنين في الاسبوع الجاري ، مع استقرار الشركات الأخرى، وفقاً لتأكيدات تجار دواجن في سوق الوايلي.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس ، في الشركات الكبرى استقرار في حركة البيع والشراء، وذلك على أسعار أمس الاثنين ، والتي جاءت كالتالي، شركة الوطنية 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه، شركة العناني بسعر 6.5 جنيه، مصر العربية 6.5 جنيه، شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

تستمر أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم، لدى شركة الوادى للدواجن استقرارها في سعر البيع عند 6 جنيهات، على نفس أسعار يوم الإثنين الماضي ، والتي ارتفعت بنحو 75 قرشا.

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أسعار الكتاكيت عمر يوم

واستقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد في سعر البيع اليوم الخميس ، بسعر 10.75 جنيه ، ويبلغ سعر بيع الكتاكيت عمر يوم واحد لدى الأهالى بنحو 9.5 جنيهات .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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