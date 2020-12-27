اقتصاد وأسواق

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 27-12-2020

استقرارأسعارها في الأسواق اليوم
محمد مجدي 12:50 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 12:50 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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شهدت اسعار الكتاكيت البيضاء، استقرارأسعارها في الأسواق اليوم الأحد 27-12-2020 ، وذلك بحركتى البيع والشراء خلال تعاملات الشركات الكبرى العاملة في قطاع الثروة الداجنة، مع استقرار في سعر الكتاكيت لدي الاهالي ، وذلك وفقًا لتأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، في الشركات الكبرى كالتالي: شركة الوطنية 10.5 جنيه، العناني 9.75 جنيه، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 8 جنيهات.

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اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وتستمر أسعار شركة الوادي، اليوم على نفس تعاملات بداية الأسبوع الماضي والتي شهدت استقرارا، ويبلغ سعر الكتكوت 8.5 جنيه بدلًا من 8 جنيهات.

اسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

كما استقرت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، اليوم، في حركة البيع والشراء، وذلك على نفس أسعار الأسبوع الماضي ، وهي 12.25 جنيه للفرخ الواحد ، بينما تصل إلى 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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