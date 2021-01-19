اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 19-1-2021

استقرت أسعار بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 19-1-2021 ، في الأسواق والشركات العاملة في الثروة الداجنة، بعد التراجع الذي شهدته اول أمس الأحد بنحو 50 قرشا في الكتكوت الواحد، نتيجة استقرار حركة البيع والشراء، على مدار الأسبوع الماضي ، والذي جاء بعد هبوط أسعار البيع التي تراجعت بشكل كبير وصل إلي 2.5 جنيه .

وبلغ سعر بيع كتاكيت الأهالي 4 جنيهات كأقل سعر في الأسواق ، نتيجة توافر المعروض من الكتاكيت وزيادة الإنتاج من شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، حسب تأكيد أحمد محمد، تاجر دواجن في سوق الوايلي .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء ، ما بين 6 جنيهات إلى 8 جنيهات ، في الشركات الكبرى، التي جاءت كالتالي شركة الوطنية 8.5 جنيه ، العناني 7.5 جنيه ، مصر العربية 8 جنيهات ، القاهرة للدواجن 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

استقر سعر بيع الكتاكيت البيضاء ، لدى شركة الوادى للدواجن وذلك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، عند سعر 8.5 جنيه ، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته امس الشركة بنحو 50 قرشا

أسعار الكتاكيت عمر يوم

ما زالت أسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مستقرة اليوم ، حيث تبلغ في الشركات 13.25 جنيه، وبسعر 12.75 جنيه، بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية .