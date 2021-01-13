اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 13-1-2021

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء، خلال معدلات البيع اليوم الأربعاء 13-1-2021 ، استقرارا في حركة البيع والشراء اليوم الخامس على التوالي ، بعد هبوط أسعار البيع الذي شهد تراجعا كبيرا وصل إلي 2.5 جنيه ، وبلغ سعر بيع كتاكيت الأهالي 4.5 جنيه كأقل سعر ، نتيجة توافر المعروض من الكتاكيت وزيادة الإنتاج من قبل شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة ، حسب تأكيد أحمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

وبلغت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء ، ما بين 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه ، في الشركات الكبرى، و التي جاءت كالتالي : شركة الوطنية 8.5 جنيه ، العناني 7.5 جنيه ، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وشهد سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الاربعاء ، لدى شركة الوادى للدواجن 6.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات ، و التي مازالت تحافظ على اسعار بيع السبت الماضي .

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

ومازالت لأسعار بيع الكتاكيت عمر يوم، مستقرة عند 13.25 جنيه، بينما تراجعت بنحو 25 قرشا لتصبح 12.75 جنيه ، وذلك بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية ، مع زيادة حركة المبيعات لدى الأهالي .