اقتصاد وأسواق

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 10-1-2021

استقرار في أسعار الكتاكيت اليوم بعد موجة انخفاضات امس
محمد مجدي 1:15 م, الأحد, 10 يناير 21 1:15 م, الأحد, 10 يناير 21

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حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد 10-1-2021 ، على اسعار البيع بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق ، وتراوح التراجع في سعر البيع مابين 50 قرشا الي 2.5 جنيه ، نتيجة توافر المعروض من الكتاكيت وزيادة الإنتاج من قبل شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة ، حسب تأكيد احمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي .

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد ، ما بين 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه ، في الشركات الكبرى، و التي جاءت كالتالي: شركة الوطنية 8.5 جنيه ، العناني 7.5 جنيه ، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغ سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد ، لدى شركة الوادى للدواجن 6.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات ، و التي مازالت تحافظ على سعر أمس السبت .

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أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

ومازالت لأسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، مستقرة عند 13.25 جنيه، بينما بقيت عند 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية ، مع زيادة حركة المبيعات لدى الأهالي .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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