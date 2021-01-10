اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 10-1-2021

استقرار في أسعار الكتاكيت اليوم بعد موجة انخفاضات امس

حافظت أسعار الكتاكيت البيضاء، اليوم الأحد 10-1-2021 ، على اسعار البيع بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق ، وتراوح التراجع في سعر البيع مابين 50 قرشا الي 2.5 جنيه ، نتيجة توافر المعروض من الكتاكيت وزيادة الإنتاج من قبل شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة ، حسب تأكيد احمد محمد تاجر دواجن في سوق الوايلي .

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد ، ما بين 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه ، في الشركات الكبرى، و التي جاءت كالتالي: شركة الوطنية 8.5 جنيه ، العناني 7.5 جنيه ، مصر العربية 8.5 جنيه، القاهرة للدواجن 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بشركة الوادي

وبلغ سعر بيع الكتاكيت البيضاء اليوم الاحد ، لدى شركة الوادى للدواجن 6.75 جنيه بدلا من 9 جنيهات ، و التي مازالت تحافظ على سعر أمس السبت .

أسعار الكتاكيت عمر يوم واحد

ومازالت لأسعار بيع الكتاكيت عمر يوم واحد، مستقرة عند 13.25 جنيه، بينما بقيت عند 13 جنيها بالنسبة لكتاكيت الأهالي في الأسواق الشعبية ، مع زيادة حركة المبيعات لدى الأهالي .