اسعار السكر اليوم الأربعاء في محال الجملة والتجزئة

شهدت اسعار السكر اليوم 9-11-20222 استقرار لدى تجار الجملة في السوق المحلية، وذلك على نفس اسعار بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث يبلغ سعر طن السكر الابيض 16 ألف و500 جنيهَا، بينما يبلغ سعر كيلو السكر 16 جنيهَا.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات الاسبوع الجاري، أن سعر كيلو السكر خارج المنظومة التموينية يتراوح من 14 جنيهَا و16 جنيهَا، بينما يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.

وأوضح المصيلحي، أن لكل فرد على البطاقة التموينية عدد 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد، تحصل البطاقة حينها على 8 كيلو سكر.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر كيلو السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية يتم طرحه بسعر12 جنيهًا، وذلك خارج المنظومة التموينية لمن لا يحمل البطاقات التموينية.

وتشهد بعض السلاسل التجارية الكبري، طرح أنواع من السكر بأسعار مخفضة، على الرغم من وصول سعره في بعض المناطق إلي 20 جنيهَا وذلك لدي تجار التجزئة.