أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الأربعاء17-3-2021

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر الأربعاء 17-3-2021 في بورصة الاسواق اليومية، وسجلت الطماطم 3جنيهات بدلا من جنيهين ونصف، والبطاطس من 3 جنيهات إلي 4جنيهات في أسواق الخضروات والفواكه للبيع بالتجزئة .

وأوضح التجار أن سعر الليمون 16جنيها والفلفل الألوان 20 جنيها، والبسلة البسلة السكري 7.5جنيها ،الفاصوليا 16جنيها،والباذنجان الرومي 6جنيهات، والبصل المقور 5جنيهات ،والبصل الأصفر/الأحمر القديم 7.5جنيها .

وافاد التجار أن الفول الأخضر تراوح 5جنيهات إلى 6.5جنيه ،والقلقاس 8جنيهات،والفراولة 7.5إلي 8جنيهات،والثوم البلدي القديم ب 17 جنيها، والثوم الجديد الأبيض 7جنيهات والثوم الاحمر 8جنيهات بارتفاع جنيهاواحدا ،والثوم الصيني 35جنيها ،والخيار 5جنيهات، والكوسة 4جنيهات بتراجع جنيه.

اسعار الخضروات

وأوضح التجار أن الجزر تباين من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات،والفلفل الرومي 10جنيهات،و الفلفل الحامي 10جنيهات،والكرنب 8جنيهات ،والباذنجان الأبيض،و الأسود 7جنيهات، والخس الكابوتشا 5جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.

وقال التجار أن الموز المستورد 18جنيها،والموز الجبلي10جنيهات،والموز البلدي 7جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر 18جنيها.

واشار التجار أن سعر العنب الأحمر 20جنيها،والكنتالوب 7جنيهات ، ،والكمثري 20جنيها،البرتقال اليوسفي الصيني 6 جنيهات،والبرتقال أبوسرة8جنيهات، البرتقال البلدي 3.5،اليوسفي البلدي 8جنيهات،البرقوق 25جنيها،والجوافة10 جنيهات،الرمان 15جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :جنيهين ونصف

البطاطس:4جنيهات

البصل​ :5جنيهات

الثوم :8جنيهات

الكوسة :5جنيهات

الفاصوليا:16جنيها

البسلة: 7.5جنيه

الباذنجان العروس: 7جنيهات

الباذنجان الرومي: 6جنيهات

الليمون: 16جنيها

الفلفل الرومي: 10جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 10جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50قرشا

موز مستورد: 20جنيها

الموز البلدي : 10جنيها

الجوافة: 10جنيهات

العنب: 20جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 22جنيها

التفاح الأحمر: 22جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الرمان: 15جنيها

اسغار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأربعاء ،وسجل قفص الطماطم 20جنيها،والكيلو من 100قرش إلى 200قرش،والبطاطس 200قرش إلى 250قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 250قرشا،والجزر 150قرش إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 300قرشاإلى500قرش،والباذنجان العروس من 450قرش إلى 500قرشا.

وتراوحت أسعار القلقاس بين 3إلي 4جنيهات،الليمون 12جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 5،والكانتالوب 4.5جنيه والكوسة 3والجزر 2جنيه ،والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5جنيه.