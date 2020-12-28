اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين28-12-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين28-12-2020 بعد انطلاق موسم التصدير ، وسجلت الطماطم 3.5جنيها كمتوسط لسعر التجزئة ،والبطاطس من جنيه واحد إلي 5جنيه ،والثوم بعرشه 46، و الثوم الصيني 12جنيه،والبصل الأحمر ،الذهبي ،الابيض ب7.5جنيهات علي الأقل للكيلو .
وأكد التجار أن الخيار الصوب ارتفع جنيه مسجلا 6 بدلا من 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 ،البسلة 6جنيهات،والفلفل الألوان 20 والكوسة 5 والجزر5 جنيهات،والفلفل الرومي،الحامي 6 ،والكرنب،8 جنيهًا للواحدة.
اسعار الخضروات
ونوه التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض سجل 5 ، بينما الباذنجان الأسود ،الملون ب4جنيهات ،والكابوتشا 3.5 جنيها للواحدة، والخس 3جنيهات للحزمة ،الفاصوليا 7جنيهات ، والملوخية 3 جنيهات،والليمون 10جنيهات .
واشار التجار إلى أن الموز المستورد ب15جنيه ، والموز البلدي من 10جنيهات إلى12،والبلح الرملي 5،والبلح الأسود 8جنيهات،والبلح البرحي 30جنيها،والتفاح الأحمر ،الأصفر ،الأخضر من 20إلي 25 جنيهًا بزيادة 3جنيهات .
وذكر التجار أن سعر العنب البلدي 8.5جنيها،والعنب البناتي 20والعنب الأخضر ب8جنيهات ،والكنتالوب 6جنيهات،والمانجو نعومي 20،والكمثري20 جنيهًا،والخوخ 35جنيها، والبرتقال اليوسفي من 5إلي 7.5والتين 10،والبرتقال أبوسرة 6.5جنيها والبرتقال البلدي ب3.5جنيه .
وافاد التجار أن سعر المانجو الزبدية20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها،والجوافة 8جنيهات ،والرمان 5جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.
اسعار الخضروات والفاكهة
البصل :6.5-7.5جنيها
الثوم :46جنيها
الجزر/الكوسة :5جنيهات
الفاصوليا:6.5-7جنيهات
البسلة: 6.5جنيها
الباذنجان العروس: 3.5جنيه
الباذنجان الرومي: 2.5جنيه
الليمون: 10 جنيهات
الفلفل الرومي: 6 جنيهات
الفلفل الحامي: 6جنيهات
الفلفل الألوان: 20 جنيها
ملوخية بلدى: 7جنيهات للكيلو
كرنب: 7جنيهات للواحدة
خس بلدي: 3 جنيه
خس كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة
حزمة الخضرة: 50 قرشا للواحدة
حزمة الجرجير: جنيه
موز مستورد: 15جنيها
موز بلدي: 12جنيها
الجوافة: 8جنيهات
العنب البلدي: 8.5 جنيهات
البرقوق: 20جنيها
التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا
التفاح الأحمر: 20 جنيهًا
بلح برحي: 30 جنيهًا
أناناس: 30 جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 8جنيهات
الرمان: 6.5جنيهات
اسعار الخضروات في سوق العبور
وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين وسجل قفص الطماطم 30جنيها حتي 50 ،والكيلو يتراوح من ثمانون قرش أو أكثر حسب الجودة،والبطاطس 50قرشا كمتوسط لأقل سعر .
وسجلت أسعار الباذنجان البلدي خمسون قرشا الي جنيه وربع ،والليمون 6 جنيهات،والبسلة 3.5جنيها،والفاصوليا 4.5جنيهات بزيادة جنيه وربع ،والجوافة 4 ،والكانتالوب 2.5 جنيهات،والكوسة 3.5والجزر 3.5جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيها، والفلفل الحامي 2.5جنيها.