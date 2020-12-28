اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين28-12-2020

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين28-12-2020 بعد انطلاق موسم التصدير ، وسجلت الطماطم 3.5جنيها كمتوسط لسعر التجزئة ،والبطاطس من جنيه واحد إلي 5جنيه ،والثوم بعرشه 46، و الثوم الصيني 12جنيه،والبصل الأحمر ،الذهبي ،الابيض ب7.5جنيهات علي الأقل للكيلو .

وأكد التجار أن الخيار الصوب ارتفع جنيه مسجلا 6 بدلا من 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 ،البسلة 6جنيهات،والفلفل الألوان 20 والكوسة 5 والجزر5 جنيهات،والفلفل الرومي،الحامي 6 ،والكرنب،8 جنيهًا للواحدة.

اسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الباذنجان العروس الأبيض سجل 5 ، بينما الباذنجان الأسود ،الملون ب4جنيهات ،والكابوتشا 3.5 جنيها للواحدة، والخس 3جنيهات للحزمة ،الفاصوليا 7جنيهات ، والملوخية 3 جنيهات،والليمون 10جنيهات .

واشار التجار إلى أن الموز المستورد ب15جنيه ، والموز البلدي من 10جنيهات إلى12،والبلح الرملي 5،والبلح الأسود 8جنيهات،والبلح البرحي 30جنيها،والتفاح الأحمر ،الأصفر ،الأخضر من 20إلي 25 جنيهًا بزيادة 3جنيهات .

وذكر التجار أن سعر العنب البلدي 8.5جنيها،والعنب البناتي 20والعنب الأخضر ب8جنيهات ،والكنتالوب 6جنيهات،والمانجو نعومي 20،والكمثري20 جنيهًا،والخوخ 35جنيها، والبرتقال اليوسفي من 5إلي 7.5والتين 10،والبرتقال أبوسرة 6.5جنيها والبرتقال البلدي ب3.5جنيه .

وافاد التجار أن سعر المانجو الزبدية20 جنيها، والبرقوق 20 جنيها،والجوافة 8جنيهات ،والرمان 5جنيهات إلي 8.5 والمانجو الفص 70 جنيها،والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة

البصل :6.5-7.5جنيها

الثوم :46جنيها

الجزر/الكوسة :5جنيهات

الفاصوليا:6.5-7جنيهات

البسلة: 6.5جنيها

الباذنجان العروس: 3.5جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5جنيه

الليمون: 10 جنيهات

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات للكيلو

كرنب: 7جنيهات للواحدة

خس بلدي: 3 جنيه

خس كبوتشا: 4 جنيهات للواحدة

حزمة الخضرة: 50 قرشا للواحدة

حزمة الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15جنيها

موز بلدي: 12جنيها

الجوافة: 8جنيهات

العنب البلدي: 8.5 جنيهات

البرقوق: 20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا

التفاح الأحمر: 20 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 8جنيهات

الرمان: 6.5جنيهات

اسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين وسجل قفص الطماطم 30جنيها حتي 50 ،والكيلو يتراوح من ثمانون قرش أو أكثر حسب الجودة،والبطاطس 50قرشا كمتوسط لأقل سعر .

وسجلت أسعار الباذنجان البلدي خمسون قرشا الي جنيه وربع ،والليمون 6 جنيهات،والبسلة 3.5جنيها،والفاصوليا 4.5جنيهات بزيادة جنيه وربع ،والجوافة 4 ،والكانتالوب 2.5 جنيهات،والكوسة 3.5والجزر 3.5جنيه، والفلفل الرومي 3 جنيها، والفلفل الحامي 2.5جنيها.