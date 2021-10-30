أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد رفع سعر الغاز الطبيعي

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-10-2021، لن تشهد ارتفاعات جديدة تأثرًا برفع الحكومة سعر الغاز لمصانع الحديد والأسمنت، اعتباراً من مطلع نوفمبر المقبل، وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

وأعلنت الحكومة، صباح يوم الجمعة، رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%، بما فيها مصانع الأسمنت والحديد على أن يبدأ تنفيد القرار مطلع نوفمبر المقبل.

ورجح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف، أن تكون الزيادات التي شهدتها أسعار الأسمنت والحديد خلال شهر أكتوبر الحالي بالنسبة للحديد، وبلغت قرابة 1000جنيه للطن، والزيادات في أسعار الأسمنت والتي قاربت 400 جنيه للطن علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، هي زيادات استباقية لإمكانية تحريك الحكومة لسعر الغاز للمنتجيين.

أسعار الحديد والأسمنت

وأكد أن الزيادات، التي شهدتها أسعار الحديد والأسمنت كافية لتحمل المنتجيين اية زيادات تطرا علي أسعار الغاز، خاصة وان أسعار بيع الأسمنت والحديد في مصر يفوق سعر بيعهما عالمياً، في حين تحصل مصانع مواد البناء علي الغاز بسعر أقل من سعره بيعه عالمياً.

أسعار الأسمنت

وأضاف الزيني: “أن مصانع الأسمنت أجرت رفع لأسعار الأسمنت بنسب قاربت 50% خلال 3 أشهر الماضية بدون أي مبرر، مما لا يستدعي تحريك جديد للأسعار، كما أن أغلب مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر طاقة.

وأكد علي ثبات أسعار الأسمنت اليوم لتتراوح بين 1050 وحتى 1200 جنيه للطن للمستهلك، وبين 850 وحتي 1050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد يتراوح اليوم السبت بين 15.5-16 ألف جنيه للطن للمستهلك.

ويبلغ سعر الحديد تسليم أرض المصنع خلال اليوم السبت ، 14.9 ألف جنيه كأقل سعر، وهذا سجلته شركة السويس للصلب، فيما سجل أسعار الحديد بشركتي بشاي والمراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن، وفقاً لما أكده الزيني.

وسجل سعر حديد الجارحي، 15.25 الف جنيه للطن، ويتساوي سعر حديد عز ، مع سعر شركة الجيوشي للصلب ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع لكلا منهما 15 ألف جنيه للطن.