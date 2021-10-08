اسعار البنزين 95 فى مصر ترتفع بنسبة 2.77%

إرتفعت اسعار بنزين 95 صباح اليوم بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.
وبحسب القرار زاد سعر لتر بنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه .
وبلغت نسبة الزيادة فى سعر لتر بنزين 95 نحو 2.77%.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.
و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.
كتابة نسمة بيومى