اقتصاد وأسواق

اسعار البنزين 95 فى مصر ترتفع بنسبة 2.77%

إرتفعت اسعار بنزين 95 صباح اليوم بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود. وبحسب القرار زاد سعر لتر بنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه . وبلغت نسبة الزيادة فى سعر لتر بنزين 95…

noor 3:46 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 3:46 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

إرتفعت اسعار بنزين 95 صباح اليوم بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وبحسب القرار زاد سعر لتر بنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه .

وبلغت نسبة الزيادة فى سعر لتر بنزين 95 نحو  2.77%.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

اقرأ أيضا  بوتين: أوروبا أخطأت عندما تجاهلت إبرام اتفاقات غاز طويلة الأجل

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.

و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.

كتابة نسمة بيومى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم noor

ملف الكاتب noor

اقرأ أيضاً