اقتصاد وأسواق

اسعار البنزين 92 فى مصر تقفز بنسبة 3%

سجلت أسعار بنزين 92  فى السوق المحلية ارتفاعا جديدا صباح اليوم الجمعة بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود. وبحسب قرار لجنة الوقود المنشور صباح اليوم بالوقائع المصرية فقد قفز  سعر لتر بنزين 92…

noor 3:54 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 3:54 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت أسعار بنزين 92  فى السوق المحلية ارتفاعا جديدا صباح اليوم الجمعة بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وبحسب قرار لجنة الوقود المنشور صباح اليوم بالوقائع المصرية فقد قفز  سعر لتر بنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه .

وبلغت نسبة الزيادة فى سعر لتر بنزين 92 نحو  3%.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 5-10-2021 في مصر

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة لبنزين 92 ،وباقى الأنواع الأخرى حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.

اقرأ أيضا  اللواء محمود شعراوي : «صوتك مسموع» تلقت 72 ألف شكوى منذ 2018 وحلها بنسبة 97%

و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة 9 قرارات ما بين تخفيض الأسعار وتثبيتها وزيادتها.

كتابة نسمة بيومى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم noor

ملف الكاتب noor

اقرأ أيضاً

اسعار البنزين 95 فى مصر ترتفع بنسبة 2.77%

noor 3:46 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

اسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة ..تعرف عليها

noor 3:37 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

اسباب ارتفاع أسعار البنزين فى مصر … قفزات البترول العالمى

noor 3:23 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

9 محطات مرت بها أسعار البنزين في مصر ..تعرف عليها

noor 3:17 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

«الخدمات البيطرية» تشدد على عرض رسائل المنتجات ذات الشق الحيواني قبل اتخاذ الإفراج النهائي (مستند)

السيد فؤاد 12:38 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

السيد فؤاد 11:40 م, الخميس, 7 أكتوبر 21