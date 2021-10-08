اسعار البنزين 92 فى مصر تقفز بنسبة 3%

سجلت أسعار بنزين 92 فى السوق المحلية ارتفاعا جديدا صباح اليوم الجمعة بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود. وبحسب قرار لجنة الوقود المنشور صباح اليوم بالوقائع المصرية فقد قفز سعر لتر بنزين 92…

سجلت أسعار بنزين 92 فى السوق المحلية ارتفاعا جديدا صباح اليوم الجمعة بواقع 25 قرشا فى اللتر الواحد ، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وبحسب قرار لجنة الوقود المنشور صباح اليوم بالوقائع المصرية فقد قفز سعر لتر بنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه .

وبلغت نسبة الزيادة فى سعر لتر بنزين 92 نحو 3%.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة لبنزين 92 ،وباقى الأنواع الأخرى حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.

و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.

يشار إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أصدر قد أصدر قرارا بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019.

ومنذ ذلك التوقيت وحتى الآن اتخذت اللجنة 9 قرارات ما بين تخفيض الأسعار وتثبيتها وزيادتها.

كتابة نسمة بيومى