اقتصاد وأسواق

اسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة ..تعرف عليها

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة . وقدرت اللجنة الزيادة بواقع 25 قرشا فى سعر لتر البنزين بكافة أنواعه ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.…

noor 3:37 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 3:37 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة .

وقدرت اللجنة الزيادة بواقع 25 قرشا فى سعر لتر البنزين بكافة أنواعه

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.

و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.

وتم زيادة سعر بنزين 80 من 6.75 جنيه إلى 7 جنيه للتر ،،وبنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه ، وبنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه  للتر .

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وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

كتابة نسمة بيومى

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بقلم noor

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