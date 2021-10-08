اسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة ..تعرف عليها

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة .
وقدرت اللجنة الزيادة بواقع 25 قرشا فى سعر لتر البنزين بكافة أنواعه
ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.
و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.
وتم زيادة سعر بنزين 80 من 6.75 جنيه إلى 7 جنيه للتر ،،وبنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه ، وبنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه للتر .
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
كتابة نسمة بيومى