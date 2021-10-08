اسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة ..تعرف عليها

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة . وقدرت اللجنة الزيادة بواقع 25 قرشا فى سعر لتر البنزين بكافة أنواعه ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.…

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة .

وقدرت اللجنة الزيادة بواقع 25 قرشا فى سعر لتر البنزين بكافة أنواعه

ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الأسعار الجديدة حتى ختام العام الجارى ،لحين صدور قرار اللجنة المقبل.

و سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة من صباح اليوم الجمعة.

وتم زيادة سعر بنزين 80 من 6.75 جنيه إلى 7 جنيه للتر ،،وبنزين 92 من 8 إلى 8.25 جنيه ، وبنزين 95 من 9 إلى 9.25 جنيه للتر .

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر بيع المستهلك %10ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.

كتابة نسمة بيومى