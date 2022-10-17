اسعار الأعلاف اليوم الإثنين في الاسواق

واصلت أسعار خامات الأعلاف تماسكها في الاسواق وسجل طن الذرة زيادة 300 جنيه في الاسواق ،وطن الذرة المستوردة الأرجنتيني والبرازيلي 11300 جنيها -صب أرضه – وللمستهلك ب12 ألف جنيه ،مشيرين إلى أن الطن ارتفع بنحو 600 جنيها في غضون الساعات الماضية رغم انفراجة أزمة الأعلاف جزئيا أمس .

وكشف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت -صب أرضه- 11100 جنيها للطن بزيادة 600 جنيها ،والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 11000 جنيها دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44 % سجل 24 ألف جنيه ،وبروتين 46 % سجل 25 ألف جنيه ، وبذور الصويا فول فات 27 ألف جنيه للمستورد و26700 جنيه للمحلي.

وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 22200 جنيها والجيلوتين المستورد 22300 جنيها والردة المحلية 7000 جنيها .

وأضاف التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا قفز بقيمة 4800 جنيها في الطن الواحد في غضون ساعات قليلة، نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

ونوه التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيها بزيادة 200 جنيها للطن .

ورحب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة بالإفراج عن 61 ألف طن من علف الدواجن بقيمة 44 مليون دولار مشير ا إلى أن الانعكاس علي الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

وأوضح السيد أن الفترة الحالية تشهد عودة سير العمل في المزارع بشكل طبيعي .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف