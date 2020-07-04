اسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 4-7-2020

شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 4 يوليو 2020 ارتفاع فى حركة البيع بالأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 37 و45 جنيها بدلا من 35 و40 جنيها، مع ثبات كيلو البوري بين 70 و80 جنيها، وانخفاض السبيط بنحو 50 جنيها ليصبح 150 جنيها بدلا من 200 جنيه.

وقال مصطفي أحمد تاجر أسماك في سوق العباسية لـ “المال” إن سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160 جنيهًا والمكرونة بين 60 و80 جنيها.

وأضاف أن سعر كيلو الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.