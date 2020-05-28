أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ونظام التعليم غير الرسمي ستعود مجددا من يوم الأحد المقبل، مع توفر مسافة مترين بين الأشخاص ولبس الأقنعة الواقية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن اليوم الخميس وزير الصحة الإسرائيلي “يولي إدلشتاين”، ووزير التعليم “يوآف جالانت” ، ووزير التعليم العالي “زئيف إلكين”، إن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ونظام التعليم غير الرسمي ستعود من يوم الأحد المقبل، وسط إجرءات مشددة.

ووافق المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية اليوم علي القرار الذي سيسمح لنظام التعليم العالي بالعودة إلى نشاطه مجددا، والذي يتضمن دراسات وفحوصات في المؤسسات الأكاديمية يوم الأحد.

وستعمل المدارس في بعض المناطق بكامل طاقتها وفقًا لقيود ارتداء الأقنعة والحفاظ على النظافة والحفاظ على مسافة 2 متر.

وقال وزير الصحة إيدلشتاين: “أنا سعيد بعودة إسرائيل إلى طبيعتها، وحتى لا نعود إلى الإغلاق مرة أخري، يجب على الوزارات الالتزام بالمبادئ التوجيهية.

وأشار أدلشتاين إلي أنه إذا لم نكن على ما يرام، فسنعود إلى الإغلاق مرة أخري”.

وقال الوزير إلكين: “أهنئ وزير الصحة إيدلشتاين الذي رد على طلبي لاستئناف أنشطة الحركات الشبابية، وأيضًا أنشطة المؤسسات الأكاديمية والاستوديوهات والتعليم غير الرسمي”.

وأضاف الوزير جالانت: “أرحب بالقرار، إن أنظمة التعليم والصحة مجتمعة بشكل مشترك لإعادة الأنشطة التعليمية، مما يسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالعودة إلى النشاط المنتظم”.

وخلال أزمة كورونا، استمرت مؤسسات التعليم العالي في الدراسة عن بعد، حيث تم منعها من التدريس الجبهي وإجراء الامتحانات التي تتطلب حضورًا جماعيًا.