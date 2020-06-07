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استيلاء موظفة بريد على 7.6 مليون جنيه من الحسابات وسرقة آخر للمعاشات

بمحافظتي الدقهلية وأسيوط.
أماني عوض 12:20 م, الأحد, 7 يونيو 20 12:20 م, الأحد, 7 يونيو 20

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كشفت أجهزة الأمن عن واقعتي تلاعب بالحسابات الخاصة بعملاء مكاتب البريد، بعدما ثبت استيلاء موظفة بأحد مكاتب محافظة الدقهلية على 7.6 ملايين جنيه، وآخر بمحافظة أسيوط بسرقة المعاشات.

تلاعب بحسابات عملاء البريد بالدقهلية

ترجع تفاصيل واقعة الدقهلية، لتأكيد معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن وجود تلاعب في حسابات التوفير الخاصة بعملاء أحد مكاتب البريد، بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية.

وأكدت جهود فريق البحث أن إحدى السيدات، تعمل معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق إتهامها في قضية تزوير، استولت على 7 ملايين و608 آلاف جنيه.

تزوير إيصالات السحب

وأوضحت التحريات أن ذلك عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير، والاستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق.

وبمواجهة المذكورة، بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة، واتخذت معها الإجراءات القانونية.

استقطاع المعاشات بأسيوط

على صعيد متصل، ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط، لتلاعبه بحساب أحد العملاء، واستقطاع جزء من المعاشات نظير صرفها.

أكدت الواقعة معلومات وتحريات فرع مباحث بريد أسيوط، ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط.

اختلاس وتزوير

وأشارت إلى أن موظف بأحد مكاتب البريد، يتلاعب في حساب أحد الأشخاص، واختلاس مبلغ مالي قدره 216 ألف جنيه، عن طريق التزوير في إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 146 فيزا كارت تكافل وكرامة، معاش تأمين، معاش حكومي، تضامن اجتماعي، وبمواجهته اعترف بما أكدته التحريات.

وأبدى استعداده لتوريد تلك المبالغ، وبالفعل ورد مبلغ 216 ألف جنيه، والفيزا كارت المضبوطة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات واستقطاع جزء منها، واتخذت الإجراءات القانونية لعرض الواقعة على النيابة المختصة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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