استيلاء فنيين بمستشفى بالمنوفية على أكياس الدم.. ويعترفون: نبيعها بـ1000 جنيه

شكل 4 فنيين تحاليل ومعمل من العاملين بأحد المستشفيات بمحافظة المنوفية، عصابة لسرقة أكياس الدم والبلازما المدعمة، الخاصة ببنك الدم التابعين له، وبيع الكميات من الباطن لبنك آخر، لتصل المرضى بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه.

كشفت تفاصيل الواقعة، أجهزة وزارة الداخلية، وألقت القبض على المتهمين، ووجدت كميات من أكياس الدم.

تزوير أوراق صرف أكياس الدم

البداية تعود لتلقي قسم شرطة منوف، بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مسئول بأحد المستشفيات، عن الواقعة.

وقال المبلغ إن فني تحاليل، وفني معمل يعملان بذات المستشفى، أثبتوا صرف 17 وحدة دم، 30 وحدة بلازما من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى، وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ.

المتهمون يستغلون وظيفتهم

وأكدت أن المذكوران اشتركوا مع كلاً من فني تحاليل بذات المستشفى، إدارى بمعامل تحاليل طبية.

وأوضحت أنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في اختلاس أكياس الدم والبلازما، المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى، محل عمل المتهمين الأول والثاني والثالث، مستغلين صفتهم الوظيفية عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيهات لكيس الدم، 40 جنيهًا لكيس البلازما.

بيعها لبنك دم من الباطن مقابل 15 ألف جنيه شهريًا

وأضافت التحريات أنهم يتصرفوا فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى، مستغلين حاجة المرضى لها من خلال استئجارهم لبنك للدم “من الباطن”، بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنوفية لاستشارى تحاليل طبية، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا، وتحقيقهم أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه.

وبإرشادهم ضبط 33 كيس بلازما، 12 كيس دم فارغ، بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام.

وأكدوا اختلاس 30 كيس بلازما، 17 كيس دم أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى “وهمية على غير الحقيقة” دون إرفاق جهة الطلبية، ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهم.

1000 جنيه للفصيلة السالب

وقالوا إنهم عقب ذلك ينقلون تلك الأكياس إلى بنك الدم الذي يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر 500 جنيه لفصيلة الدم الموجب، و1000 جنيه لفصيلة الدم السالب، 125 جنيهًا للبلازما.

وأشاروا إلى توجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.