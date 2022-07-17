استيراد غاز الإيثان يرفع طاقة رصيف ميدتاب الدخيلة إلى 300 ألف طن سنويًا

تستهدف وزارة البترول بالتعاون مع وزارة النقل، زيادة حجم المتداول من البتروكيماويات بميناء الدخيلة خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من مشروع استيراد وتداول الإيثان، عن طريق استخدام الرصيف البحرى لشركة ميدتاب، بكمية سنوية تصل إلى قرابة 300 ألف طن متر لتأمين إمدادات مادة الإيثان لشركات البتروكيماويات.

ووفقًا لما تمت مناقشته خلال جلسة التشاور المجتمعى التى عقدت مؤخرًا فى مجمع البترول بالإسكندرية، لمناقشة التأثيرات البيئية للمشروع، بحضور قيادات وزارة البترول، تبلغ أطواله 23 كيلو مترا، ويبدأ من رصيف شركة ميدتاب الدخيلة إلى مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة للغازات الطبيعية « جاسكو».

وتستهدف شركة جاسكو استيراد مادة الإيثان من الخارج، لتلبية احتياجات شركتى إيثيدكو «المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته» وسيدبك «سيدى كرير للبتروكيماويات» لتشغيل وحداتها بالإسكندرية التى تعتمد على استهلاك مزيج من مادتى الايثان، والبروبان كمواد أولية هامة فى التصنيع.

ومن المقرر أن يتم البدء فى المشروع أواخر العام الحالى، ليتم افتتاحه نهاية الربع الثانى من 2023، وذلك حسب المهندس كريم مدير عام المشروع.

وأشار «كريم» إلى أن جاسكو تعتزم استيراد شحنات مادة الإيثان المسال واستخدام الرصيف البحرى لشركة ميدتاب، بكمية سنوية تصل إلى قرابة 300 ألف طن متر لتأمين إمدادات مادة الإيثان لشركات البتروكيماويات.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء وحدة إسالة غاز بميناء الدخيلة، ويتم من خلال الرصيف البحرى استقبال السفن، وتخزين الإيثان وإعادة تحويله لاستخدامه فى عدد من الصناعات.

وأوضح المهندس كريم هيكل، مدير بشركة جاسكو، أنه تم إسناد تنفيذ المشروع بالكامل لشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت»، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق أعلى درجات الأمان وإجراء الاختبارات اللازمة وفقًا للمعايير العالمية، متابعًا الشركة نفذت مشروع مماثل لربط مدينة العلمين الجديدة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، بطول يزيد على 12 كيلو مترًا وبقطر 32 بوصة.

وأوضح المهندس إسلام حسين، مدير منطقة الاسكندرية بشركة ميدتاب، أن رصيف الشركة تم إنشاؤه منذ عام 2000 وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهناك زيادة فى حجم المتداول سنويًا عبر الرصيف، موضحًا أنه تم تحديث الشهادات الخاصة بالأيزو ، ويتم تداول ما يزيد على 140 ناقلة عبر الرصيف سنويًا، بما يصل الى قرابة 4 ملايين طن.