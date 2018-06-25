استياء بين المصريين في الإمارات من أداء الفراعنة

دبي محمود جمالسادت حالة من الحزن الشديد، مساء اليوم الإثنين، بين أبناء الجالية المصرية في مدينة دبي بالإمارات بعد الأداء الباهت للمنتخب المصري أمام نظيره السعودي، في ختام مباريات دوري المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018.وكان منتخب الفراعنة قد خسر المباراة في الوقت الإضافي من الشوط

دبي محمود جمال

سادت حالة من الحزن الشديد، مساء اليوم الإثنين، بين أبناء الجالية المصرية في مدينة دبي بالإمارات بعد الأداء الباهت للمنتخب المصري أمام نظيره السعودي، في ختام مباريات دوري المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وكان منتخب الفراعنة قد خسر المباراة في الوقت الإضافي من الشوط الثاني ليحرز هدفين مقابل واحد سجله اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وطالبوا بضرورة تغيير المدير الفني لمنتخب الفراعنة هيكتور كوبر مع تطوير خطة اللعب إلى الأسلوب الهجومي وليس الدفاعي، وسط ذهول من أبناء الشعب الإماراتي، والذين كانوا يساندون مصر طوال المباراة.

وبتلك النتيجة احتلت السعودية المركز الثالث في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الفراعنة، والذين لم يسجلوا في مباراتهم الثلاث سوى هدفين، وتلقت شباكهم 6 أهداف.