استياء الوسطاء من إضافة الرقابة المالية 6 مستندات لقائمة الفحص

منها أسباب رفض المطالبات والإلغاءات وعناوين العملاء





المال ـ خاص

طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المستندات الجديدة من شركات الوساطة، ضمن قائمة مستندات الفحص والتى اعتبرتها بعض الشركات مبالغا فيها.



وقال العضوالمنتدب لإحدى شركات الوساطة التأمينية، إن الهيئة طلبت 17 مستندا لأغراض الفحص من الشركات، منها 6 مستندات جديدة وهوما أثار استياء شركات الوساطة فى السوق، وهى الهيكل التنظيمى للشركة وطلب أسماء عملاء الشركة وعناوينهم.



وأضاف أن الهيئة طلبت أيضا بيانا بأسلوب تحصيل القسط من العميل سواء كان نقديا أوبشيك أوإشعار إضافة، لافتا إلى أن تلك البيانات المفترض أن تقدمها شركات التأمين للهيئة وليس شركات الوساطة، لافتا إلى أن الهيئة تطلب حاليا أيضا صورا من مطبوعات الشركة ومواد الدعاية بعد إصدار الهيئة العام الماضى قواعد منظمة للدعاية، والتسويق بشركات التأمين والوساطة.



وكشف أيضا أن الهيئة طلبت صور العقود المبرمة مع شركات التأمين لتسويق منتجاتها، وشركات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه لا علاقة للوسطاء بشركات الرعاية الصحية، فضلا عن أن شركات الرعاية الصحية غير خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ولا تراقب عليها.



وضمت قائمة المستندات معلومات تفصيلية كثيرة عن سجل المطالبات، وموقف المطالبات تحت التسوية وبيان المطالبات المرفوضة وأسباب الرفض، وهى أمور تتعلق بشركة التأمين وليس شركات الوساطة وكذلك بالنسبة لسجل الإلغاءات، فإن الهيئة طلبت معرفة أسباب إلغاء العميل وثيقته، وهوأمر يتم بين العميل وشركة التأمين ولا علاقة أومعرفة للوسيط بأسباب إلغاء الوثيقة.



وشملت باقى المستندات المطلوبة من شركات الوساطة ضمن سجل الوثائق والعمولات، والذى يضم أيضا جميع بيانات الوثيقة مثل رقمها ونوعها وتاريخ الإصدار واسم شركة التأمين ومبلغ التأمين، والقسط وقيمة العمولة وكذلك النظام الأساسى وتعديلاته ومستخرج حديث من السجل التجارى وهيكل المساهمين، وسجلهم وسجل مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، وملفات التوظيف الخاصة بالوسطاء الذين يمارسون النشاط بالشركة.



وطلبت الهيئة من شركات الوساطة سجل الوسطاء العاملين بها منها رقم وتاريخ قيد الوسطاء وتاريخ آخر تجديد رغم أن تلك البيانات موجودة أصلا لدى الهيئة وكذلك الأمر بالنسبة لما يفيد سداد أقساط أوتجديد الوثيقة السنوية لتأمين المسئولية المهنية عن أخطار ممارسة المهنة لشركة الوساطة الوساطة لأن الشركات تسدد للهيئة، وبالتالى بيانات السداد موجودة لديها ولا داعى لإعادة تقديم الإيصالات، لأن أصل الإيصال موجود بالهيئة وأيضا بالنسبة لإيصال سداد رسم التطوير للهيئة.



وشملت المستندات كذلك صورة من الميزانية السنوية والإيضاحات المتممة لها، كاشفا أن أغلب الغرامات المفروضة على شركات الوساطة متعلقة بالميزانيات الربع سنوية، وقد تتأخر الشركات فى تقديمها، مما يعرضها لدفع غرامة 15 ألف جنيه لصالح الهيئة والغريب فى قائمة المستندات لم تشمل الميزانية الربع سنوية بل شملت الميزانية السنوية فقط.