استولى على 3.6 مليون جنيه.. سقوط «مستريح» المشروبات الغازية في سوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة “مستريح” جديد استولى على 3.6 مليون جنيه من المواطنين في محافظة سوهاج ، بزعم توظيفها لهم في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من 7 مواطنين -مقيمين بمحافظة سوهاج- عن تضررهم من شخص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في تجارة المشروبات الغازية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين ممارسة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج- نشاطًا احتياليًا على النحو المشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية بلغت 3.645 مليون جنيه.

وأضافت التحريات أنه توقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.