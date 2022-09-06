«استولى على صور سيدة وهددها».. ملابسات الاعتداء على شاب أمام محطة قطار المنتزه

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عبر إحدى الحسابات الشخصية جاء فيه إنه أثناء تواجد صاحب الحساب المشار إليه أمام محطة قطار المنتزه في محافظة الإسكندرية، شاهد اصطحاب 3 أشخاص ومعهم فتاة، لشاب عنوةً داخل سيارة والاعتداء عليه بالضرب وتمكن الشاب بالقفز من السيارة أثناء ذلك.

وبالفحص تبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات بالواقعة المشار إليها، وأمكن تحديد صاحب الحساب -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية- باستدعائه وسؤاله أيد ما جاء بالمنشور، وأرشد عن مكان الواقعة بدائرة قسم ثان المنتزه.

وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص وربة منزل “لأحدهم معلومات جنائية” -جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أن المجني عليه مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة كائن بمركز شرطة إدكو بالبحيرة، استولى على بعض الصور والأرقام من الهاتف المحمول الخاص بزوجة أحدهم أثناء إجراء صيانة للهاتف، وتهديده ربة المنزل المضبوطة بنشر صورها الخاصة التي تحصل عليها من الهاتف.

وأمكن استدراجه بالاتفاق مع باقي المتهمين واصطحابه عنوةً داخل السيارة المستخدمة في الواقعة، والاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، وتمكنه من القفز من السيارة.

وبتستدعاء المجني عليه أيد ماسبق، واتخذت الإجراءات القانونية.