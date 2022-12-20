«استولوا على 331 جرام».. سقوط 3 لصوص سرقوا محل صاغة بالإكراه بالقاهرة

ارتكب 3 أشخاص واقعة سرقة صاحب محل مجوهرات ومصوغات ذهبية بالإكراه في منطقة مدينة محافظة بمحافظة القاهرة، بعد الاعتداء عليه، وإحداث إصابته، وسرقة 331 جرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.

الواقعة بدأ كشفها بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من صاحب محل مجوهرات مصاب بجروح، قال إنه فوجئ باعتداء مجهولان عليه باستخدام “جاكوش كبير الحجم”، وعثر عليه داخل المحل، وذلك أثناء فتح المحل ملكه، وسرقتهما كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظات “القاهرة، الجيزة، القليوبية”.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والقليوبية، أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشاد اثنين منهم أمكن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولي عليها بحوزة اثنين من أقاربهما.

وضبط باقي المشغولات الذهبية المستولي عليها بمسكن أحدهم، وبلغ إجمالي المضبوطات 36 خاتم، 14 انسيال، 8 فرد حلق، بإجمالي 331 جرام.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.