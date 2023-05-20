«استولوا على سيارات وبضائع محال وكابلات كهرباء».. سقوط 4 عصابات سرقة في القاهرة

سقطت 4 عصابات سرقة في قضايا مختلفة كشفهم رجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة ، بعدما ارتكبوا جرائم سرقة سيارات ومواطنين بالإكراه ومحال تجارية وكابلات كهربائية بمناطق عابدين ومصر الجديدة والموسكي والسلام، وألقوا القبض على المتهمين.

وتنشر “المال” تفاصيل سقوط 4 عصابات سرقة في محافظة القاهرة بعد ضبط المتهمين والتحقيق معهم، وعرضهم على النيابة العامة.

سقوط عصابة سرقة سيارات

سقطت عصابة سرقة سيارات وبيعها خردة في محافظة القاهرة ، بعدما بدأت التحقيقات منذ تلقي قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص عن اكتشاف سرقة سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته 2 مفتاح سيارة وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بذات الأسلوب.

واعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب، وأقر أنه تصرف في السيارتين بالبيع لدى عميليه (سيئي النية) مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولي عليها.

وبمواجهتهما أقر أحدهما بتقطيع السيارات المستولي عليها، والتصرف في أجزائها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة.

ضبط لص سرقة المواطنين بالإكراه

وفي منطقة مصر الجديدة، ضبطت أجهزة الأمن شخصين متهمين بارتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه، عقب تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخص وبصحبته نجله مصاب بجروح قطعية بالجسم.

وقال إنه أثناء سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصين مجهولين، وهددوه بسلاح أبيض “كتر”، وشرعوا في سرقة ساعة يد خاصته، وأثناء مقاومتهما تعديا عليه بالضرب، وأحدثوا إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط عصابة سرقة المحال التجارية

وفي قضية ثالثة، ضبطت أجهزة الأمن شخصين متهمين بسرقة إحدى المحلات التجارية بأسلوب “كسر الباب”.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين -مقيمان بمحافظة الجيزة- أثناء سيرهما بدائرة القسم، وبحوزتهما جوال أبيض يحوى عدد 470 قطعة ملابس وعتلة حديدية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل محل في المنطقة، ملك شخص بأسلوب “كسر الباب” باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

سقوط لصوص كابلات الكهرباء

كما ضبطت قوة مرور أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، شخصين -لهما معلومات جنائية- وبحوزتهما جوال بداخله 2 لفة من النحاس “مجهولين المصدر”، مقص حديد.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من إحدى العقارات بالمنطقة، بأسلوب “القص” باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وأقرا بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما “سيئ النية”، (تاجر خردة) أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على 17 لفة كابل نحاس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.