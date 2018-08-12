استهلاك وإنتاج الكهرباء الليلة يسجل أعلى معدل في تاريخ مصر

عمر سالم كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة لأعلى حمل في تاريخ مصر لتسجل الأحمال 31.1 ألف ميجاوات، بزيادة قدرها 500 ميجاوات عن أمس. وأكد المصدر للمال عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم،…

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة لأعلى حمل في تاريخ مصر لتسجل الأحمال 31.1 ألف ميجاوات، بزيادة قدرها 500 ميجاوات عن أمس.

وأكد المصدر للمال عن ارتفاع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى 7835 ميجاوات، مقارنة بنحو 6380 ميجاوات أمس، بزيادة نحو ١٤٥٥ ميجاوات.



وأوضح المصدر، لـ”المال”، أن ارتفاع درجات الحرارة رفع الاستهلاك بشكل كبير عن ليلة أمس التي سجل فيها الاستهلاك 30.6 ألف ميجاوات، كما أنه من المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج الليلة لأعلى إنتاج فى تاريخ مصر ليسجل ٣٩ ألف ميجاوات.



وأكد أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.