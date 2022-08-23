استهلاك مصر من الكهرباء يسجل مستويات تاريخيه جديدة الليلة

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها ارتفاع استهلاك الكهرباء لأقصي حمل في تاريخ مصر ، الليلة مع ارتفاع درجة الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية.

الشبكة الكهربائية

وأضافت الوزارة أن استهلاك الكهرباء بلغ اقصي حمل كهربائي بلغ خلال ساعة الذروة : 34.2 الف ميجاوات.

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة : 48.3 الف ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 13900 الف ميجاوات.

ويستمر المردود الايجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على اثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء مستمرون في العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.

