استهلاك مصر من البوتاجاز سيقارب 3.5 مليون طن العام الجاري

950 ألف إلى مليون اسطوانة احتياج السوق المحلية يوميا خلال الصيف

قال مسئول فى الهيئة العامة للبترول أن حجم استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز للعام الجارى سيقارب مستوى 3.5 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن العام الماضى، بنسبة تراجع تتعدى %5.

وأضاف المسئول فى تصريحات لجريدة «المال» أن معدلات استيراد البوتاجاز تراجعت حاليا، بحيث أصبح الاستيراد يستحوذ على %40 تقريبا من إجمالى الاستهلاك المحلى بدلا من %50.

وأرجع المسئول تراجع الواردات الى إنخفاض حجم الطلب والاستهلاك محليا بسبب زيادة الانتاج مع تشغيل مشروعات التكرير الجديدة ،فضلا عن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمحال التجارية.

وعلى صعيد أخر أوضح المسئول لـ«المال» أن إمدادات البوتاجاز الحالية للسوق المحلية فى حدود 950 الف الى مليون أسطوانة يوميا ،تكفى الاحتياجات المحلية.

ورجح ارتفاع تلك المعدلات بحلول موسم الشتاء لتتجاوز 1.1 مليون اسطوانة يوميا ،حيث ان ذلك الموسم يتسم بارتفاع الاستهلاك خلاله مقارنة بالموسم الصيفى.

يشار الى أن شركة بتروجاس أوضحت خلال جمعيتها العمومية لاعتماد نتائج العام الماضى، فى مطلع سبتمبر الماضى، أنه تم إنتاج اسطوانات البوتاجاز التى غطت إحتياجات السوق المحلية العام الماضى من خلال 49 محطة تعبئة لاسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية.

وشركة بتروجاس «الغازات البترولية» هى إحدى شركات قطاع البترول المصري، والتى تأسست عام 1979، وتمثل الشركة الذراع الايمن لقطاع البترول المسئول عن عن توفير وتعبئة غاز البوتاجاز لجميع محافظات.

وعلى جانب آخر قال المسئول لجريدة «المال» مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية بحلول 2023 لا تشمل البوتاجاز ،حيث أنه سيتم الاستمرار فى استيراد ذلك المنتج خلال السنوات المقبلة، ولكن ستتراجع نسبة استيراده تدريجيا مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ،والانتهاء من تشغيل بافى مشروعات التكرير المستهدفة والتى سترفع حجم الانتاج المحلى منه.

وأضاف أن مستهدفات الاكتفاء الذاتى ووقف الاستيراد تشمل فى الأساس منتجى البنزين والسولار.

ولفتت «بتروجاس» خلال جمعيتها العمومية الى زيادة مراكز توزيع الأسطوانات للمواطنين بنحو 32 مركزا جديدا ليصل الاجمالى الى 3072 على مستوى الجمهورية، كما تم ضخ 3.803 مليون أسطوانة جديدة ومستصلحة للسوق بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على حالة الأسطوانات والاستخدام الآمن، مشيرة إلى توفير سعات استراتيجية لتخزين المنتج على مستوى الجمهورية.

و أكدت أن منظومة الرقابة على سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز التابعة للشركة بواسطة تقنية التتبع GPS قد اكتملت بتركيب 177 جهاز تتبع جديد بخلاف ما تم تركيبه من قبل لتغطية جميع سيارات الشركة، والزام المتعهدين المتعاملين مع مصانعها بتركيب الأجهزة .

ولفتت الشركة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطبيق نظام إدارة الموارد والأصول ERP بالشركة فى إطار البرنامج السابع بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الربط الرقمى للشركة.

وفى مجال السلامة أوضحت أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات لدعم السلامة والصحة المهنية فى إطار استراتيجية قطاع البترول فى هذا المجال من أبرزها تكثيف أعمال التفتيش الفنى على صهاريج التخزين وسيارات النقل الصهريجية، علاوة على الإحلال والتجديد لمعدات السلامة والاطفاء مع مراعاة تنفيذ نظام الرقمنة.

المال – خاص