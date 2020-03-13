استهلاك الكهرباء يسجل الجمعة أقل حمل منذ بداية 2020 بسبب الطقس

الأحمال الكهربائية سجلت الجمعة نحو 15 ألف ميجاوات خلال النهار واقتربت من نحو 23 ألف ميجاوات مساءً.

كشف مصدر مسؤول بمركز التحكم القومي للكهرباء، أن استهلاك الكهرباء الليلة على مستوي الجمهورية سجل أقل معدل منذ بداية 2020 نتيجة الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”المال” أن الأحمال الكهربائية سجلت الجمعة نحو 15 ألف ميجاوات خلال النهار واقتربت من نحو 23 ألف ميجاوات مساءً.

وأرجع المصدر انخفاض الأحمال إلى الانقطاعات الكبيرة من جانب شركات التوزيع في بعض الأماكن نتيجة أعطال أو فصل للتيار لجزء كبير من القري والنجوم بسبب تخوفات من حدوث أعمال صعق بالكهرباء لأي مواطنين.

وأوضح أن جزءا كبيرا من النشاط الصناعي والتجاري انخفض استهلاكه نتيجة الأحوال الجوية والطقس السيئ الذي ضرب البلاد منذ أمس الخميس مما تسبب في غلق بعض المصانع والشركات وغيرها.

وأعلنت وزارة الكهرباء منذ قليل استمرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التى تعرضت لها الجمهورية مما أدى ذلك إلى غمر بعض المهمات الكهربية بالمياه.

وأضافت ـنه نتيجة لما سبق تسبب فى انقطاع التغذية الكهربية عن بعض الأماكن وعدم إمكانية توصيل التيار الكهربى أحياناً بما يمثل خطورة لحين رفع هذه المياه.

وأضافت: “تقوم حالياً فرق الطوارئ على مستوى شركات التوزيع بالجمهورية بالعمل المستمر لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربى لكل المناطق المتأثرة”.

وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة بعض مراكز التحكم ليتابع الموقف بنفسه.

وأكد على أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار الكهربى، مشدد على استمرار هذه المجهودات لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن فى اسرع ممكن.