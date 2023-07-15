استهلاك الكهرباء يرتفع لأعلى مستوى في 2023 بسبب تزايد درجات الحرارة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربائية بلغ أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة 34000 ميجاوات.

وأضافت الوزارة أن تلك الأحمال تأتي لأول مرة خلال هذا العام ، فيما كانت القدرات الكهربائية المتاحة : 45700 ميجاوات.

وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية : 11300 ميجاوات.

ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

وأكدت أنه يستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

واشارت إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق ” طوارئ الكهرباء ” الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.