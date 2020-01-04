استهداف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد بالصواريخ

تبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، ومحاطة بسياج أمني طوله 20 كلم

أفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم السبت، بأن قاعدة “بلد” الجوية شمال العاصمة العراقية بغداد استهدفت بالصواريخ.

وبحسب “روسيا اليوم” ، فقد سقطت قذيفة في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد منذ قليل، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات.

ووفقا لما ذكرته “روسيا اليوم” فإن الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية أغلق بعد سقوط القذيفة.

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة جوية في العراق وتبعد 64 كلم شمال بغداد، وأنشئت في منتصف الثمانينات.

وتبلغ مساحة القاعدة 25 كلم مربع، ومحاطة بسياج أمني طوله 20 كلم، وتتألف القاعدة من مدرجين للإقلاع والهبوط طول الأول 3.503 مترا والثاني 3.504 مترا، بالإضافة إلى 39 ملجأ محصن للطائرات.

وفجر اليوم السبت، شن الطيران الأمريكي غارة على سيارتين للحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، موقعا 6 قتلى وعددا من الجرحى حسب التلفزيون العراقي.

وأعلن التلفزيون الرسمي أنه تم استهداف آليات تضم قادة في “الحشد الشعبي” في التاجي شمال بغداد، كما تحدث التلفزيون العراقي عن ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد، لكن الحشد الشعبي نفى أن تكون الغارة قد استهدفت القادة الذين تم تداول أسمائهم وهم شبل الزيدي، وحامد الجزائري، ورائد الكروي.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ”قتل” الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).

وشيع جثماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، في بغداد اليوم السبت.