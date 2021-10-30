استنفار في أحياء الإسكندرية مع أولى نوات شتاء 2021 – 2022

بالتزامن مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والمختصين بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، والمتابعة المستمرة لجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، وكذلك التأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم، بالتزامن مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفي هذا الصدد تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح السبت لمتابعة استعدادات المختصين والمعنيين لموسم الأمطار للتأكد من عدم وجود تراكمات مياه.

وتابع رؤساء الأحياء تمركز سيارات الصرف الصحي لشفط المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء ، وأعمال كسح مياه الأمطار وشفطها من أماكن تجمعات المياه ؛ ومنها كوبري الحجر وبداية كوبري العوايد وشارع النقل والهندسة بسموحة وكوبري إبراهيم الشريف وميدان فيكتور عمانويل ونفق كليوباترا، ومتابعة السيولة المرورية بالأنفاق وذلك بحي شرق.

وفي حي الجمرك تم متابعة شوارع فرنسا وتفرعاته ، قصر رأس التين ، طريق الكورنيش ، ميدان التحرير وعرابى، الترسانة، صفر ، رأس التين، والبحرية وشارع النصر لمتابعة استعدادات المختصين بالحي لموسم الأمطار والتأكد من عدم وجود تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين والمرور.

وتابع حى المنتزه أول مناطق نفق 45 ، نفق محمد نجيب، ونفق عبد الناصر ، وشوارع بن سلامه درباله وسور نادى البنك ، وعزبه البحر ، وعزيه الـ 500، عزبه المراغي، عزبه البكاتوشى ، للتأكد من عدم تجمع مياه.

ورفع حي العامرية ثان حالة الاستعداد القصوى للتأكد من عدم وجود تراكمات لمياه الأمطار ، حيث تم المرور منذ فجر اليوم لمتابعة تمركز سيارات الصرف لشفط مياه الأمطار واستيعاب الشنايش للمياه وذلك بمدخل ومخرج الكافورى ، وشارع محمد رشيد ، ومنطقة الكينج بحرى السكه حديد ، ومدخل الناصرية القديمة.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول بالمرور الميدانى بشارع مصطفى كامل لمتابعه تداعيات الامطار بنطاق الحى.