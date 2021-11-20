استنفار بالإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار تجنباً لتعطيل الحركة المرورية (صور)

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

كما تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات ، وأعمدة إنارة ، وخطوط الضغط العالى ، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.