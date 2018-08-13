استمرار هبوط الفائدة على أذون الخزانة

■ مؤشر «AL MAL IR» يخسر 92 نقطة منذ يوليو■ عائد سندات 7 أعوام يقفز 72 نقطة ■ «المالية» تطرح أدوات بقيمة 36 مليار جنيه الأسبوع الجارى ■ 17.72 معدل العائد على ودائع المركزى لأجل 49 يوماًمحمد سالم:واصل العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية)، تراج

■ مؤشر «AL MAL IR» يخسر 92 نقطة منذ يوليو

■ عائد سندات 7 أعوام يقفز 72 نقطة

■ «المالية» تطرح أدوات بقيمة 36 مليار جنيه الأسبوع الجارى

■ 17.72 معدل العائد على ودائع المركزى لأجل 49 يوماً

محمد سالم:

واصل العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة المحلية)، تراجعه للأسبوع الرابع على التوالى، متأثرا بالسياسة التى اتبعتها وزارة المالية مؤخرا، بالاعتماد على السندات متوسطة وطويلة الأجل، فى تلبية الاحتياجات التمويلية الدورية للموازنة العامة، بجانب انتشار توقعات بإبقاء الفائدة المحلية عند مستوياتها الحالية، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

هبط مؤشر «AL MAL IR»، الذى يقيس العائد على أذون الخزانة بشكل طفيف بلغ 11 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 37 نقطة الأسبوع قبل الماضى، لتبلغ قيمة المؤشر %18.752 مقابل %18.765، وهى أدنى نقطة يسجلها المؤشر منذ نهاية يونيو، وبلغت خسائر المؤشر فى الأسابيع الأربعة الماضية ما يزيد عن 92 نقطة.

يشير التراجع إلى أن تزايد الثقة من جانب المتعاملين فى السوق، فى قدرة الحكومة والبنك المركزى المصرى، على إبقاء معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من جانب لجنة السياسة النقدية، بين 10 و%16 نهاية العام الجارى، حسبما قال مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك فى وقت سابق لـ«المال».

كما أن اتجاه وزارة المالية للتوسع فى الاقتراض عبر أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، فى الأسابيع الماضية ساهم فى الضغط على العائد فى الأجل القصير، فيما تبحث الوزارة حاليا عدداً من البدائل الأخرى الأقل تكلفة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتقليل الحد من زيادة أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة، تبعا لتصريحات نائب الوزير، أحمد كجوك.

أشار رئيس قطاع الخزانة إلى أن الإقبال على الاقتراض فى الأجل الطويل يأتى لإطالة عمر محفظة الدين، وهو أحد الأهداف المعلنة من جانب وزارة المالية، لتفادى مخاطر الاقتراض فى الأجل القصير.

تترقب الأسواق المحلية قرار إجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس القادم وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية البالغة %16.75 على الإيداع و%17.75 على الإقراض.

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوى نهاية شهر يوليو إلى %13 مقابل %13.8 فى يونيو الماضى، و%11.4 فى مايو، فيما قال البنك المركزى المصرى، إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى %8.54 على أساس سنوى فى يوليو مقابل %10.9 فى يونيو.

شهدت عوائد الدين موجة صعود مؤخرا، دفعتها لأعلى مستوى منذ أغسطس الماضى، أرجعها محمد أبوباشا، نائب رئيس بحوث الإستراتيجية الكلية، والمحلل الاقتصادى لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجموعة المالية هيرميس، إلى سببين رئيسيين، الأول يتمثل فى حركة خروج الآجانب من أسواق الدين المحلية التى بدأت فى مايو الماضى، كنوع من الاستجابة لتضييق السياسة النقدية فى عدد من الدول المتقدمة وارتفاع الفائدة على الدولار.

السبب الثانى، انتهاء توقعات السوق الخاصة باستمرار سياسة خفض الفائدة التى بدأها البنك المركزى فى فبراير الماضى، وأسفرت عن تراجع العائد على الجنيه 200 نقطة أساس، موضحا أن السوق كانت لديها توقعات بتطبيق خفض جديد على الفائدة المحلية 300 – 400 نقطة أساس خلال العام الجارى، وتبدلت تلك التوقعات عقب قيام الحكومة باستئناف خفض دعم الطاقة مؤخرا، فلم يعد واضحا إذا كان البنك المركزى يتخذ خطوات جديدة بخفض الفائدة خلال العام الجارى أم لا؟.

أشار مدير محفظة أدوات الدين لدى إحدى الشركات المحلية إلى أن الإقبال من الأجانب على الاكتتاب فى أذون الخزانة أجل 91 يوما، ما ساهم فى تراجع عوائدها بما يزيد عن 100 نقطة منذ مطلع الشهر الماضى.

قال إن إقبال وزارة المالية على الاقتراض فى الأجل المتوسط والطويل عبر السندات «غير مفهوم»، إلا فى إطار هدف هيكلة آجال الدين لتفادى المخاطر المستقبلية، مشيرا إلى أن الإصلاحات المؤقتة وتأثيرها على التضخم وتكلفة الأموال يقتضى الاقتصار على الآجال القصيرة لتمويل احتياجات الموازنة.

وتستهدف وزارة المالية خفض متوسط العائد على الاقتراض عبر أذون الخزانة المصرية لمستوى %14 فى المتوسط خلال العام المالى الجارى 2018 – 2019، تبعًا لمنشور الموازنة العامة للدولة، وقلص البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالى، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم.

هبط متوسط العائد على أذون 364 يوما 42 نقطة أساس، ليسجل%18.711 الأسبوع الماضى مقابل %19.134 فى آخر طرح، رغم تراجع إقبال البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب لتنخفض معدل تغطية الطرح إلى 2 مرة تقريبا مقابل 3.22 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.3 مليار جنيه تقريبا، وقبلت«المالية» القيمة المستهدفة فقط بقيمة 8.8 مليار جنيه.

كما تراجع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 273 يوما 34 نقطة أساس لتسجل %18.779 الأسبوع الماضى مقابل %19.118 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى 1.23 مرة مقابل 2.6 مرة فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.17 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.7 مليار جنيه تقريبا بزيادة 450 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.

فيما كان عائد أذون أجل 182 يومًا الناجى الوحيد من موجة التراجع، وصعد بشكل طفيف لم يتجاوز نقطة أساس واحدة، ليسجل %18.924 الأسبوع الماضى مقابل %18.901 الأسبوع السابق عليه، واستمر تراجع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.5 مرة مقابل 1.9 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة اقتربت من 13.117 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» ما يقرب من 9 مليارات جنيه بزيادة 500 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

هبط متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 12 نقطة أساس تقريبا ليبلغ %18.596 مقابل %18.713 الأسبوع قبل الماضى، بينما ارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف لتصل إلى 2.18 مرة بدلا من 2.17 مرة للطرح الأخير، عرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 18.5 مليار جنيه، قبلت منها الوزارة 9.35 مليار جنيه، بزيادة 800 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، صعد العائد على السندات أجل 3 أعوام 20 نقطة أساس ليصل إلى %17.801 الأسبوع الماضى، مقابل %17.601 فى الطرح الأخير من تلك الفئة، تزامنًا مع تراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.2 مرة مقابل 2.18 مرة فى السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.4 مليار جنيه، قبلت منها «المالية» القيمة المستهدفة فقط 2 مليار جنيه.

بينما ارتفع العائد على السندات أجل 7 أعوام 73 نقطة أساس ليسجل، %17.755 مقابل %17.03 فى الطرح الأخير من تلك الفئة، الذى نفذ آخر شهر يونيو الماضى 1، وتراجع معدل التغطية ليصل إلى 1.45 مرة مقابل 1.69 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 2.18 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على القيمة المستهدفة 1.5 مليار جنيه.

فى ذات السياق، تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية 36 مليار جنيه، موزعة بواقع 33 مليارًا من أذون الخزانة، و3 مليارات من السندات.

على صعيد إدارة السيولة، حصل البنك المركزى المصرى على ودائع من البنوك المحلية بقيمة 120 مليار جنيه، فى مزادى الودائع المربوطة بالكوريدور، والودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى.

فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزاد لأجل 49 يوما 70 مليار جنيه، وقدمت البنوك 37 عرضا، بقيمة 84 مليار جنيه تقريبا، فيما وافق المركزى على ربط سيولة 80 مليارًا بعائد بين %17.24، و%17.28 بمتوسط %17.72.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحة للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

