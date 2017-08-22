استمرار فحص طلبات تقنين الأراضي في الإسماعيلية

نادية صابرأعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أن فحص طلبات تقينن أوضاع واضعى اليد الجادين على الأراضى.جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري مديريات الزراعة وجهاز حماية الأراضى والتخطيط العمرانى وحساب إستصلاح الأر

نادية صابر

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أن فحص طلبات تقينن أوضاع واضعى اليد الجادين على الأراضى.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري مديريات الزراعة وجهاز حماية الأراضى والتخطيط العمرانى وحساب إستصلاح الأراضى والشؤن القانونية لمراجعة ومتابعة آخر موقف تنفيذي لأعمال اللجنة.

وشدد طاهر، على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ببذل أقصى الجهود والمضى قدماً، فى تنفيذ وتفعيل أعمال لجنة إسترداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع لواضعى اليد الجادين على الأراضى .

وكشف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات المسلحة نفذت فى استرداد مساحة اجمالية قدرها نحو 15 ألف فدان أراضى زراعية اضافة الى مساحة 170 ألف مترا مربعا أراضى مبان.