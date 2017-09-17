استمرار فاعليات النجم الساطع 2017

بدور إبراهيم: اختتمت المرحلة الأولى من فاعليات التدريب المشترك المصرى الأمريكى "النجم الساطع 2017 " الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.شملت المرحلة الأولى تدريبات مراكز القيادة المشتركة بين الجانبين، بحضور عدد من قادة القوات من الجان



بدور إبراهيم:



اختتمت المرحلة الأولى من فاعليات التدريب المشترك المصرى الأمريكى “النجم الساطع 2017 ” الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

شملت المرحلة الأولى تدريبات مراكز القيادة المشتركة بين الجانبين، بحضور عدد من قادة القوات من الجانبين، وتتم التدريبات بنظام المحاكاة لبيئة افتراضية تتشابه مع ظروف المعركة الحقيقة، وتعتمد على فرض عدد من المهام التكتيكية بهدف قياس قدرة العناصر المشاركة من الجانبين علي العمل المشترك، واتخاذ القرارات المناسبة، والتواصل بين الوحدات المنفذه بمستوياتها المختلفة، باستخدام منظومات الاتصال المتطورة .

كما شملت تدريبات القيادة المشتركة التي استمرت على مدار الأيام الماضية، إجراءات تنظيم التعاون، وعرض القرارات للجانبين فى المعركة الهجومية والدفاعاية، وفرض المواقف الطارئة، وإيجاد أنسب الحلول أثناء إدارة العمليات المشتركة ضد القوى المعادية .

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة للجانبين التدريب على أعمال الاقتحام والقتال فى المدن، لتطهير بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية، كما تم التدريب على أعمال الإبرار البحرى لعناصر المشاة الميكانيكى والقوات الخاصة على ساحل معادى بواسطة وسائط الإبرار البحرى المحملة على حاملة المروحيات المسترال جمال عبد الناصر .

ويجري حاليا تنفيذ إجراءات التحضير للمرحلة الرئيسية للتدريب، والتي تشتمل علي رفع حالات الاستعداد القتالى لتنفيذ المراحل التالية من التدريب، والذي يشمل تنفيذ معركة هجومية مع الرماية بالذخيرة الحية، باشتراك عناصر المشاة الميكانيكى والمدرعات والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات من الجانبين .

ياتى تدريب النجم الساطع 2017 فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة .

