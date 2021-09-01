استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استكمال فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “١٠٠ مليون صحة”.

تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة والتوعية الصحية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة .

وأكد د محمود طلحة – وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن المبادرة تستهدف الفئات العمرية أكثر من ٦٠ سنة ومن ٤٠ إلى ٦٠ سنة ولهم تاريخ مرضى (أمراض مزمنة) ومن ١٨ إلى ٤٠ سنة ولهم تاريخ مرضى (أمراض مزمنة).. مشيراً إلى أنه يتم تقديم خدمة فحص أمراض الكلى من خلال ۲۳۰ وحدة موزعة على جميع الإدارات الصحية .

وأضاف د/ حمودة الجزار – وكيل المديرية أن المبادرة تشمل قياس نسبة الدهون الثلاثية والسكر التراكمي من خلال ۳۰ وحدة صحية موزعة على الإدارات الصحية.. مؤكداً أنه يتم الكشف من خلال بطاقات الرقم القومي وجميع الفحوصات مجانية ويتم إحالة الحالات التي تتطلب إحالة إلى المستشفيات المركزية لإستكمال باقي.

ووجه محافظ البحيرة باستهداف الأماكن الأكثر احتياجاً للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللائقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية .

كما قرر اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع ١٠ درجات ليكون ٢٣٥ درجة، بعد أن كان ٢٤٥ درجة .

وأشار المحافظ إلى الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم، والحرص والالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعاً لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلاب .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

كان اللواء هشام آمنه قد قرر خفض 5 درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للمرة الأولى في الشهر الماضى ليصبح ٢٤٥ درجة بعد أن كان ٢٥٠ درجة ، متمنياً للطلاب دوام التفوق والنجاح .

كما أكد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة وبقرى مبادرة “حياة كريمة” للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وكذا تفعيل دور اللجان السكانية بالمراكز .

ونظمت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار ودمنهور بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين سكانيتين شاملتين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تحت شعار “الخِلفة مسئولية .. شارك فى التنمية”.. إحداهما بقرية المختار التابعة لقرية الحاجر بكفر الدوار وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية، في الصحة حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٣٩٠ حالة ( ١٠٥ باطنة – ١٣٥ أطفال – ١٥ رمد – ٣٠ جلدية – ٧٠ انف وأذن – ٥ مخ وأعصاب – ٣٥ نساء – ٣٥ سونار – ١٥ لوب) .

وفي مجال الصيدلية، تم صرف ٩٠٠ عبوة دواء ما بين شراب ومضاد حيوي ومراهم وكريمات وخافض للحرارة، في قطاع الشباب والرياضة، يتم تدريب الأطفال على بعض التمرينات مع توعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة، كما أنه في مكتبة مصر العامة، تم تلوين رسومات للأطفال مع تنظيم مسابقة وتوزيع جوائز للمتميزين وكذا تشجيع الأطفال على القراءة وتعرفيهم بمدي أهميتها .

وفي مجال الطب البيطري تم تحصين ٥٠٠ رأس من الأغنام، وفي محو الأمية تم إستكتاب ٣٠ من أهالي القرية، وتم التموين تم توزيع ٦٠ أنبوبة غاز على الأهالي بسعر المصنع، وتوفير سيارة مواد غذائية بأسعار مخفضة .

كما تم حصر عدد يتجاوز ٣٥٠ مواطن لتسجيلهم فى موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا .

كما تم تنظيم قافلة مماثلة بوحدة الشروق التابعة لمجلس قرية إفلاقة بدمنهور تم خلالها توقيع الكشف على ١٤٥ باطنة – ١١٠ أطفال – ٣٠ وسائل تنظيم أسرة .

كما تم تجريع ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش ٢٠٠ أغنام و١٢ أبقار و٨ جاموس .

وبقطاع التموين تم الرد على إستفسارات المواطنين حول البطاقات التموينية وكذلك توفير عربية سلع تموينية بأسعار مخفضة بجانب توفير سيارة لبيع أنابيب البوتاجاز المدعمة.