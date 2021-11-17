رياضة

استمرار غياب شيكابالا وعودة حفني.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

فيما عاد كل من عبدالله جمعة الذي تعرض للإصابة
إسلام مصطفى 4:38 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 4:38 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد شيكابالا، إلى جانب أحمد أبو الفتوح، الذي تعرض للإصابة خلال وجوده مع منتخب مصر، فيما عاد كل من عبدالله جمعة الذي تعرض للإصابة، وكذلك أيمن حفني بعد فترة غياب.

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وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

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خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

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بقلم إسلام مصطفى

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