الإسكندرية

استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب موجة الطقس السيئ

بالتزامن مع نوة القاسم
السيد فؤاد 12:58 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 12:58 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح، وحرصًا على الأفراد والممتلكات، قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة اليوم الأربعاء.

وكانت قد قررت هيئة الميناء غلق بوغاز الميناء أمس في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدَّد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

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وتأتي نوة قاسم؛ والتي تعد أشد وأخطر النوات التي تهب على محافظة الإسكندرية، وقد تصل إلى المحافظات المجاورة أيضًا، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتأتي في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، تضرب سواحل البحر المتوسط، وبصفة خاصة المحافظات الشمالية في مصر، حيث أرجع عدد من الصيادين سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أحد أبناء الصيادين ويُدعى قاسم؛ والذي تعرّض للغرق في تلك النوة، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية والبواخر.

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بقلم السيد فؤاد

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