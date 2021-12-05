استمرار رفع درجة الاستعداد في البحيرة تحسبا لسقوط أمطار ونشاط الرياح

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار واستنفار كافة الجهود.

يأتي ذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والتي تصل سرعتها (٤٥-٥٥ كم/ ساعة) وتؤدي إلى أضطراب الملاحة البحرية والبحر يكون مضطرب وإرتفاع الموج من ٢.٥-٣.٥ متر ويصاحب ذلك أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

كما يتم التنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات .

وتشهد جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن حملات دورية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية يتم خلالها متابعة أعمال، منها تطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي .

كما يتم مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفي نفس السياق شدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة ورفع المخالف منها وإيقاف عمل جميع المعديات فى حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

وفي هذا الصدد قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود بمتابعة المعديات النهرية بقرى (الضهرية – نكلا العنب – ششت الأنعام – قليشان – صفط الحرية) وكذلك المرور على معدية شركة المياة الشرب، كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة المعديات النهرية بنطاق قريتي النجيلة وكوم شريك .

وفي ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز ( الرحمانية – شبراخيت – رشيد ) بحملات مماثلة لمتابعة المعديات بنطاقهم والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات المقررة .