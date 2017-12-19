استمرار حسام صالح رئيسًا تنفيذيًا لإعلام المصريين

محمد فتحىجدد مجلس الإدارة الجديد لشركة إعلام المصريين، الثقة فى المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى، والفريق الذى يعمل تحت إدارته، فى أول اجتماع "غير رسمى" للإدارة الجديدة لشبكة قنوات ON TV.وقامت داليا خورشيد، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال، التى أعلنت -أمس- استحواذها على على حصة رجل الأعمال أ

محمد فتحى

جدد مجلس الإدارة الجديد لشركة إعلام المصريين، الثقة فى المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى، والفريق الذى يعمل تحت إدارته، فى أول اجتماع “غير رسمى” للإدارة الجديدة لشبكة قنوات ON TV.

وقامت داليا خورشيد، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال، التى أعلنت -أمس- استحواذها على على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فى شركة إعلام المصريين المالكة لـ”ON TV” بزيارة القناة بصحبة أسامة الشيخ، الذى تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة، وعضوًا منتدبًا.

وفى منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، قال صالح إن الأيام الماضية شهدت كثيرًا من التحركات التى انتهت باستحواذ شركة إيجل كابيتال على 100% من أسهم إعلام المصريين، واختيار المهندس أسامة الشيخ خبير الإعلام المعروف كرئيسًا لمجلس إدارة إعلام المصريين، وعضوًا منتدبًا بديل عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي فضل عدم الاستمرار وإتاحة الفرصة لمجلس الإدارة الجديد.

وأكد أن زيارة الوزيرة السابقة داليا خورشيد، والمهندس أسامة الشيخ، لمقر شركة إعلام المصريين، بمثابة الدفعة له ولزملائه باستكمال ما بدأوه في إعلام المصريين تحت رئاسة أبو هشيمة.

وأكد أنه مع زملائه في إعلام المصريين سيستكملون خلال عام 2018 ما قاموا به سابقاً، عقب تجديد الثقة في فريق العمل التنفيذي في إعلام المصريين والذى يتولى قيادته.

جدير بالذكر أن مجموعة إعلام المصريين تضم فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON، والتى تضم قنوات ON E وON Live وON Sport وON Drama.

وفى مجال الصحافة الإلكترونية، تضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفى مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتى إيجيبت تودى وبيزنس توداى.

بالإضافة إلى عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضى والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجى للإعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

وتملك شركة POD المتخصصة فى العلاقات العامة، وشركة هاشتاج المتخصصة فى السوشيال ميديا، وشركة سبيد المتخصصة فى التصميم والجرافيك والتسويق الرقمى، وشركة إيجيبشان أوت دور المتخصصة فى إعلانات الطرق، وشركة داينو المتخصصة فى مجال تنظيم الأنشطة التسويقية للشركات، وأكاديمية إعلام المصريين.